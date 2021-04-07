Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину "Спутник V" другим странам

Лавров заявил о готовности России поставлять «Спутник V" в другие страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова поставлять "Спутник V" нуждающимся странам.

"Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая", - сказал он в интервью пакистанской газете News International.

Он отметил, что Россия и впредь будет помогать пострадавшим от коронавируса государствам, "как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур". Министр подчеркнул, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими.

"Эффективно бороться с ними можно лишь объединившись. Поэтому мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", - сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что большую стрессоустойчивость в ситуации пандемии показывают самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами.

"Те, кто встал на путь отказа от самостоятельности, от части национального суверенитета, оказались в проигрыше", - заметил Лавров.

Напомним, что российские ученые стали первыми в мире, кому удалось разработать и зарегистрировать вакцину от коронавируса. Об этом в августе прошлого года заявил президент РФ Владимир Путин. После сообщения российского лидера запрос на приобретение препарата сделали более 20 стран. Вакцина "Спутник V" прошла все фазы исследований. Ее эффективность была оценена в старейшем журнале Lancet. Российский препарат по ускоренной программе был зарегистрирован более чем в 55 странах мира.