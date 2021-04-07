Задержана женщина, пожарившая яичницу на Вечном огне в Пушкино

Задержана женщина, пожарившая яичницу на Вечном огне в Подмосковье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова рассказала журналистам, что правоохранителям удалось задержать женщину, которая жарила яичницу на Вечном огне в центре города Пушкино.

"Женщина, занимавшаяся приготовлением пищи на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать"... в центре города Пушкино, задержана. Ею оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения", - сказала Петрова РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ранее по этой же статье было возбуждено дело против 19-летней студентки из Калининграда. Случай произошел в апреле 2020 года на территории мемориального комплекса на улице Комсомольской. Прогуливавшись мимо братской могилы советских воинов, павших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, девушкам захотелось покурить. Ничего не придумав лучше, девушки зажгли сигарету от Вечного огня, сняли это на видео и выложили в социальные сети. Их действия не остались незамеченными. Наказание по 244-й статье предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы сроком до 360 часов.