Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 7 апреля 2021 года

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей 7 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в среду, 7 апреля 2021 года. Она отметила, что регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, но сохранится контакт с теплой стороны фронтального раздела.

"Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями, но температурный режим достаточно высокий, на 3-4 градуса выше многолетних значений. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 8-13", - сказала Волосюк РИА Новости

Она отметила, что ветер будет дуть с юга, юго-востока. Ожидается его усиление до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление, по словам синоптика, будет пониженное, к вечеру среды составит 736 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже привычных для столицы показателей.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидает россиян весной и летом 2021 года. Температура на всей территории РФ будет около или выше нормы. Холодного весны и лета не ожидается.