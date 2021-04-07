Ученые выявили нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

Ученые выявили нервные растройства у каждого третьего переболевшего коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые выяснили, что каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства.

Исследование, проведенное среди 236 тысяч пациентов, показало, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными инфекциями.

"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%", - говорится в публикации журнала Lancet Psychiatry.

Отмечено, что тревожное расстройство выявлено у 17% переболевших. При этом ученые обратили и на другие болезни, которые могли появиться в результате заражения коронавирусом: ишемический инсульт - у 2% пациентов, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ - у 6,5%, бессонница появилась у 5%, деменция - у 0,7%. Ученые рассказали, что эти показатели выше у тех, кто сложнее перенес коронавирус.

Предоставленные данные, по мнению ученых, в дальнейшем могут указывать на характер помощи, которая может потребоваться больным.