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Общество7 апреля 2021 9:42

Минсельхоз не видит причин для резкого роста отпускных цен на продукты

Ведомство оценивает ситуацию на рынке как стабильную
Анастасия РЫШКОВА
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Минсельхоз не увидел причин для резкого роста отпускных цен на продукты.

Минсельхоз не увидел причин для резкого роста отпускных цен на продукты.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз РФ не увидел причин для повышения цен на продукты первой необходимости.

"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы", - сообщает ведомство.

Ранее ФАС сообщила, что проверит ценообразование на овощи и яйца в крупных торговых сетях в связи с поступлением сообщений потребителей о скачке ценников на яйца и мясо кур в крупных торговых сетях.

Росстат во вторник, 6 апреля, опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте 2021 года. Продовольственная инфляция в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. За прошлый месяц в цене выросла морковь (на 14,8%), картофель (на 13,4%), свекла (на 11,2%), репчатый лук (на 7,5%), мясо кур (на 7,2%), капуста (на 6,7%), куриные яйца (на 5,3%) и баранина (на 5%).