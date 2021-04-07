Пользователи Google увидели в картах «свежезакопанные тела» в поле. Что это на самом деле

Пользователи Google увидели в картах «свежезакопанные тела» в поле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи сети Google увидели в картах две отрытые могилы на поле с лежащими в них телами. Многие юзеры приняли изображение на фото за реальность.

Вырытые могилы с "трупами" обнаружили в американском штате Орегон, неподалеку Портленда. Но при этом рядом с "могилами" не были обнаружены ни лопаты, ни какие-либо другие приспособления, при помощи которых могли быть вырыты ямы.

По информации издания Daily Mirror, "свежие могилы" оказались частью арт-проекта в рамках фестиваля современного искусства.

Устрашающий перформанс по задумке авторов символизировал семейные отношения. Партнеры, лежа в могилах, копали землю в направлении друг друга, чтобы взяться за руки.

Подобное наблюдение ранее сделали пользователи портала Reddit. Они увидели на картах Google «закатанного в асфальт» подростка, что ужаснуло многих неравнодушных "зрителей". Позднее был раскрыт секрет "устрашающего" фото. Оказалось, что это всего лишь неудачная склейка фотографий.