Лавров назвал перспективным возможное производство «Спутника V» в Пакистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пакистан заинтересован в приобретении дополнительной партии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и налаживании ее производства на своей территории. Россия считает перспективным возможное производство препарата в этом государстве. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

- Производство вакцины сейчас начнется в Индии, Корее, Белоруссии. Мы готовы помочь нашим пакистанским коллегам удовлетворить их потребности, но у нас уже есть обязательства перед государствами, которые обратились с этой просьбой раньше. Однако, это перспективная тема, - отметил Сергей Лавров.

Министр добавил, что на территорию Пакистана уже поставлено 50 тысяч доз «Спутника V», а в скором времени будет поставлено еще 150 тысяч доз.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия готова поставлять свою вакцину «Спутник V» нуждающимся странам, пострадавшим от пандемии, а также помогать им как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. При этом Сергей Лавров отметил, что приоритетом на данном этапе является вакцинация населения РФ.