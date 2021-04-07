В Минпромторге предложили два варианта стабилизации цен на металл. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минпромторге предложили два варианта стабилизации цен на металл. Представитель Минпромторга - замминистра Виктор Евтухов - советует установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, используемую в строительстве (металлолом, арматура, металлопрокат и т.д.). Он отметил, что в таком варианте продающие метал компании будут отдавать часть лишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Средства от этого пойдут на строительство гособъектов. Саму идею такой регулировки цен предложил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Второй возможный вариант - это компенсирование изменения цен бюджетных строек за счет налогов металлургических компаний, сообщает источник РБК.

Ранее ряд застройщиков в России отметили, что произошел рост цен металлопроката. Они заявили, что это окажет влияние и на рост себестоимости строительства. После подобных заявлений Минстрой и Минпромторг создали рабочую группу, призванную разрешить ситуацию на рынке строительства. В Минпромторге предложили ввести пошлины на продукцию. Также было отмечено, что стабилизировать ситуацию поможет перевод закупок металлопродукции девелоперами напрямую у производителей. При этом будет исключено трейдерское звено.