Вакцина "Эпиваккорона" эффективна против британской и южноафриканской мутаций коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" эффективна против британской и южноафриканской мутаций данного вируса. Такое заявление сделал представитель руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.

«Против всех известных, которые сейчас есть (штаммы), - и британского, и южноамериканского, и южноафриканского - это (вакцина "Эпиваккорона") работает», - сказал представитель центра «Вектор» в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Как отметил эксперт, после вакцинации препаратом «Эпиваккороной» в 94 процента случаев образуются антитела к коронавирусной инфекции. По его словам, данная вакцина дает иммунитет к коронавирусу как минимум на год.

Семенов отметил, что на сегодняшний день Центр «Вектор» получает «многочисленные заявки» на поставку «Эпиваккороны» за рубеж.

Напомним, ранее в «Векторе» назвали преимущества вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Тогда в центре отметили, что конструкция препарата является устойчивой к мутациям.