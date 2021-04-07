Верховный суд предложил запретить закрывать дела о домашнем насилии по примирению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пленум российского Верховного суда постановил внести в Государственную думу проект закона о поправках в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, касающиеся побоев, причинения легкого вреда здоровью и клеветы. ВС предложил перенести такие дела в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, упразднив институт частного обвинения в домашнем насилии. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, представляя на заседании Пленума ВС РФ проект поправок.

С переводом этой категории дел в область частно-публичного обвинения доказывать вину по статьям о домашнем насилии будут обязаны и правоохранительные органы, а стадия предварительного дознания станет обязательной. Данные дела не смогут быть прекращены только в связи с примирением сторон, поскольку, принимая решение, суд будет учитывать все обстоятельства дела и информацию об обвиняемом.

- Ситуация, при которой из сотни возбужденных дел 54 прекращаются, вызывает много вопрос с точки зрения обоснованности возбуждения и уголовного преследования, а также с точки зрения эффективности защиты прав потерпевших, - отметил Владимир Давыдов.

Он объяснил, что при уходе от частного порядка дела потерпевшие утратят право на отказ от обвинения и примирения. По мнению авторов законопроекта, отказ от частного обвинения повысит и гарантии от того, что человек необоснованно окажется подсудимым.