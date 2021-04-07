Организатором скандальной голой фотосессии в Дубае оказался украинский спонсор Обамы Фото: Facebook

Украинца Виталия Гречина задержали за организацию скандальной съемки обнаженных девушек в Дубае.

По данным издание «Страна.ua», на сегодняшний день Гречин проживает в Киеве, однако имеет паспорт США, куда он переехал в возрасте десяти лет с родителями, получил там два высших образования и служил в американской армии. После возвращения на родину он работал в американском посольстве.

По одной версии, на сегодняшний день он занимается кредитованием, по другой - недвижимостью. Однако есть ходят слухи и том, что он организует вечеринки для украинских депутатов.

Кроме того, издание обращает внимание на множество фотографий Гречина в окружении девушек, снимки опубликованы в его социальных сетях. Как отмечается в его квартира в центре Киева с ним постоянно живет больше десяти девушек.

Гречин также знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой и даже финансировал его предвыборную кампанию. В годы его президентства украинец представлялся финансовым советником Демократической партии.

Напомним, в Дубае за эротическую фотосессию на балконе одного из небоскребов в престижном районе Dubai Marina задержаны 12 девушек. Как позже оказалось большинство из них были уроженки Украины. Гражданок России среди них не было. Как писал сайт kp.ru, власти ОАЭ приняли решение депортировать всех задержанных за съемку. Согласно законам страны, им грозило лишение свободы