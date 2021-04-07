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Общество7 апреля 2021 15:46

Михаил Дегтярев вручил награду Президента России сыну героически погибшей женщины

Татьяна Соломонова из Бикина спасла троих тонувших детей, но сама при этом не смогла выбраться из воды
Максим Молотов
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Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края передал подписанный Владимиром Путиным именной указ о присуждении медали «За спасение погибавших» Никите Соломонову, мать которого пожертвовала жизнью ради жизни трех подростков

В 2018 году продавец магазина «Продукты» из города Бикин Хабаровского края Татьяна Соломонова по пути на работу увидела в местной речушке трех тонущих подростков. Пользуясь отсутствием взрослых 10-летние Артем, Артур и Евгений полезли купаться в ледяную воду. Они попали в стремнину, мальчики быстро выбились и уже шли ко дну, когда Татьяна без раздумий бросилась их спасать. Женщина вытащила школьников на мелководье, но сама не справилась с теченьем и захлебнулась.

- Я вручаю вашей семье эту медаль и указ о награждении, как свидетельство признательности главы государства героическому поступку Татьяны Николаевны. Гордитесь вашей мамой и храните о ней самую светлую память, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона пообещал оказать детям Татьяны Соломоновой всемерную помощь и поддержку в продолжении обучения после школы и в других вопросах.