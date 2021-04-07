Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 5 ноября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс американской валюты в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 5 ноября минувшего года. Об этом в среду свидетельствуют данные торговой площадки о курсе доллара на 7 апреля 2021 года.

Во время торгов в 10:40 по московскому времени доллар показывал рост на 0,98 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и достигал 78,0225 рубля. В последний раз американская валюта находилась на такой высокой отметке более пяти месяцев назад.

В это же время европейская валюта поднялась выше 92 рублей впервые с 1 февраля прошлого года. По состоянию на 09:17 по московским часам евро вырос на 0,31 процента, достигая отметки в 92,02 рубля.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 62 долларов за баррель, показывая снижение более чем на пять процентов.