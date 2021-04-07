В РПЦ призвали целовать иконы только после дезинфекции Фото: REUTERS

Следует воздержаться от целования икон в храмах на фоне пандемии коронавируса, если их не протирают дезинфицирующим раствором. Во время эпидемии также необходимо носить защитные маски в церквях и избегать столпотворения. Об этом в среду, 7 апреля, заявил православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

- Ограничения насчет целования икон не снимались, к иконам лучше пока что не прикладываться. В некоторых храмах стоит человек, который после каждого протирает икону спиртовой салфеткой. Кроме того, священники не должны давать для целования крест. Сейчас главные санитарные требования в храмах - это ношение масок и соблюдение дистанции. Толпиться не надо – все всё услышат и увидят, - отметил православный священник в интервью РИА Новости.

Максим Первозванский добавил, что в целом серьезных ограничений в церквях Русской православной церкви в связи с пандемией коронавирусной инфекции пока что нет.

Напомним, сегодня в РПЦ отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего сына. Именно в честь данного события и был утвержден праздник.