Москвичей предупредили о супервесне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На ближайших выходных москвичей и гостей столицы ожидает «супервесна», когда в городе будет много солнца, никаких осадков и до плюс 16 градусов тепла. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, отметив, что на следующей неделе стоит ждать до плюс 20 градусов.

Эксперт уточнил, что даже ночные температуры будут не ниже нуля. По его словам, по ночам будет плюс пять градусов, а днем плюс 11 - плюс 16.

«К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер … На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую "супервесну", когда днем воздух будет прогреваться до плюс 15 - плюс 20 градусов», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Как отметил специалист «Фобос», в ближайшие выходные, а также в начале следующей недели в Москве ожидается идеальная весенняя погода с очень хорошим прогревом и поступлением теплого сухого воздуха, который придет из пустынь Средней Азии.