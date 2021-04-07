В России выявили 8 294 новых случая коронавируса за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 294 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 7 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 606 162 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа заражение коронавирусной инфекцией выявили в 84 российских регионах. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 1585. Второе место по количеству заразившихся за Санкт-Петербургом с показателем 705 случаев заражения. Тройку замыкает Московская область с 570 заболевшими.

Среди новых заразившихся около 12,5 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 374 летальных исхода, а выздоровели 9 445 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 101 480 заболевших, всего вылечились 4 229 480 пациентов, что составляет 91,8 процент от всех заразившихся.