Россиян предупредили о росте цен на смартфоны в 2021 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Текущая ситуация на рынке может привести к росту цена на смартфоны в России в 2021 года. Об этом в среду, 7 апреля, пишет издание Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на мнение экспертов.

Технический директор компании RBK.money Андрей Куранда сообщил, что в этом году предпосылок для подорожания телефонов намного больше, чем обычно. Главной причиной роста цен может стать дефицит полупроводников, на фоне которого компании не могут удовлетворять спрос потребителей. Вкладываться в производство процессоров в настоящее время чипмейкеры не намерены.

Эксперты также предупредил о возможно увеличении стоимости смартфонов из-за инфляции в стране, изменения курса иностранных валют, а также резко увеличившегося спроса на мобильные устройства. Еще одним негативным фактором могут стать торговые войны между американской и китайский стороной. По данным Андрея Куранды дефицит на рынке смартфонов может сохраниться как минимум до конца текущего года.

Тем временем техноблогер Сергей Вильянов заявил о более оптимистичном прогнозе относительно будущего рынка.

- Говорить о серьезном росте цен пока что нельзя, поскольку производители уже заложили возможные издержки в стоимость продукта. Когда компания продает за 45 тысяч рублей телефон, стоивший полгода назад 80 тысяч, она делает это не в убыток себе, - объяснил специалист.

Опрошенные издание эксперты также оценили, как может повлиять на цены на смартфоны вступивший в силу 1 апреля этого года российский закон о предустановке отечественных приложений на гаджеты. По их мнению, влияние закона минимально, так как для его исполнения производитель лишь должен незначительно модифицировать прошивку устройства.