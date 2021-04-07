Театр кукол Сергея Образцова собирается открыть для детей парк с активностями

Директор театра Владимир Бакулев рассказал Министру культуры РФ Ольге Любимовой о планах по созданию новой площадки с активностями для детей. Фото: пресс-служба Минкульта РФ.

В планах Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова – открытие тематического парка со всевозможными активностями для детей. Развлекательный парк мог бы расположиться на территории учреждения, привлекая маленьких и взрослых посетителей. Об этом директор театра Владимир Бакулев рассказал Министру культуры РФ Ольге Любимовой во время рабочей встречи.

В этом году театр кукол имени Образцова отмечает 90-летие со дня основания, и появление такого парка стало бы отличным подарком для зрителей.

- Мы планируем красиво и с размахом отметить 90-летие театра и 120-летие со дня рождения нашего основателя – Сергея Владимировича Образцова. За зданием театра есть парк, который мы привели в порядок, и планируем открыть его для посещения, проводить там представления для наших маленьких посетителей, организовывать образовательные мастер-классы, - рассказал Владимир Бакулев министру культуры РФ, отметив, что еще предстоит решить несколько вопросов, связанных с инфраструктурой.

Глава Минкульта России одобрила идею создания тематического парка, уточнив, что для этого необходимо составить дорожную карту проведения работ.

- Огромная радость, если в центре Москвы появится дополнительная площадка, где дети смогут проводить свой досуг на открытом воздухе. Нам нужно как следует проработать этот вопрос, учитывая скорое наступление весенне-летнего сезона, - подчеркнула Ольга Любимова.

Накануне юбилея театр кукол имени Сергея Образцова готовит для москвичей и гостей столицы сразу несколько сюрпризов. Так, ежегодный фестиваль искусства «Черешневый лес» в этот раз откроется кукольным спектаклем «Чиполлино», поставленным по сказке итальянского писателя Джанни Родари. А в ГУМе специально к 90-летию театра пройдет выставка, посвящённая куклам. В планах театра имени Сергея Образцова – выпуск юбилейного альбома и съемки документального фильма. Кроме того, будет открыта театральная студия для детей.

Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова – самый большой в России театр кукол. На его спектаклях выросло не одно поколение советских и российских зрителей. Поставленные в театре спектакли «По щучьему велению» (1936), «Волшебная лампа Аладдина» (1940), «Король-олень» (1943), «Необыкновенный концерт» (1946), «Божественная комедия» (1961), «Дон Жуан» (1975) стали классикой мировой сценографии. Сегодня на его сцене известные режиссеры и художники объединяют разные жанры и направления, сочетая древнее искусство кукольного театра с современными технологиями и визуальными эффектами. При этом многие постановки рассчитаны не только на юных, но и на взрослых зрителей.

Кроме того, театр имени Образцова хранит коллекцию редких экспонатов. В нем собрана уникальная и единственная в нашей стране библиотека с книгами о куклах. В здании театра работает самый большой в мире Музей театральных кукол от античности до наших дней.