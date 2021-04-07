Россияне скупили авиабилеты на Сейшелы на два месяца вперед

Граждане России скупили билеты на Сейшельские острова на два месяца вперед Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила о резком росте спроса россиян на отдых на Сейшельских островах. Билеты были распроданы на два месяца вперед.

Это произошло после того, как открылся прямой рейс "Аэрофлота" на Сейшелы и после отмены требования о прохождении карантина на островах. Первый рейс "Аэрофлота" на острова 2 апреля оказался загружен на 99%.

- Дело не только в отложенном спросе, но и в том, что это долгожданный рейс. Прямых перелетов из России на Сейшелы не было уже лет 20. И это, по словам туроператоров, тормозило развитие направления. Сейчас билеты забронированы далеко вперед, — цитирует Тюрину "Интерфакс".

Она сообщила, что билеты на апрель и май почти раскуплены, на июнь осталось мало мест, а в июле на Сейшелах слишком жарко. Еще одна проблема — нехватка гостиниц. Востребованные гостиницы уже заполнены, а остальные еще не получили сертификаты безопасности и не открылись после коронавируса.

Ранее россияне рассказали, куда хотели бы полететь после открытия границ. Самые желанные страны для путешествия среди россиян — Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет.