Лавров посадил гималайский кедр в столице Пакистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего рабочего визита в Исламскую Республику Пакистан посадил гималайский кедр в саду внешнеполитического ведомства этой страны.

Глава МИД РФ прибыл в Исламабад с рабочим визитом, где в среду, 7 апреля, у него пройдет встреча с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. На ходе переговоров Лавров также встретится с высшим политическим и военным руководством республики.

Посадка деодара, гималайского кадра, является дипломатической традицией Пакистана. Это дерево является одним из национальных символов.

Ранее во дворе здания Министерства иностранных дел Пакистана гималайский кадр посадили действующий президент республики Ариф Алви и пакистанский премьер-министр Имран Хан, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.