«Нужна горячая еда»: жительница Пушкино объяснила, почему готовила яичницу на Вечном огне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали женщину, которая жарила яичницу на Вечном огне в центре города Пушкино. По ее словам, она делала это, потому что ей нужна была горячая еда. Видео допроса опубликовало Министерство внутренних дел по региону.

«Мне нужна горячая еда … Знаете, привыкли питаться не в ресторанах, а общественным питанием. Так приучили: завтрак, обед и ужин», - рассказала она на допросе полицейским свой поступок.

По данным ведомства, задержанная проживает в городе Красноармейск и ей 65 лет.

Как писал ранее сайт kp.ru, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала „Скорбящая мать“, расположенного в центре Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее по этой же статье было возбуждено дело против 19-летней студентки из Калининграда.