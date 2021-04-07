Экс-премьер Италии Берлускони снова госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова госпитализирован Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова госпитализирован. Об этом сообщает издание ANSA.

С 6 апреля политик находится в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане. Берлускони провел пасхальные праздники на Лазурном берегу в доме старшей дочери Марины, после чего прибыл на вертолете в больницу на исследование.

Ранее бывший премьер-министр Италии перенес серьезную операцию на сердце. А в сентябре прошлого года Берлускони заразился коронавирусной инфекцией.

Сильвио Берлускони в последний раз попадал в больницу в конце марта 2020 года. Об этом рассказал защитник политика в начале судебного заседания в Милане. Берлускони и еще 28 человек обвиняются в коррупции и даче ложных показаний. При этом защита политика отказалась откладывать заседание суда, поэтому рассмотрение дела продолжается.