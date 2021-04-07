Глава Роструда: экономике России нужны не блогеры, а станочники и инженеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Данные портала вакансий «Работа в России» доказали, что экономике государства необходимы не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства. Об этом в среду, 7 апреля, заявил руководитель Роструда Михаил Иванков.

- Этот портал составляет крупнейшую базу вакансий, более 1,6 миллиона вакансий на сегодняшний день. Информация портала показала, что сегодня нам нужны не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства. В настоящее время в топе высокоплачиваемых вакансий прежде всего квалифицированные специалисты добывающих отраслей, например, горные инженеры, инженеры по оборудованию, - объяснил глава ведомства.

Михаил Иванков отметил, что заработные платы на Ямале в Ненецком автономном округе, где в настоящее время идет добыча, отличаются от зарплат в Центральной части России, в которой есть вакансии станочников с доходами более 100 тысяч рублей.

Второе место по уровню заработка, по данным сервиса, занимают пилоты воздушных судов. Михаил Иванков отметил также, что зарплаты топ-менеджеров опережают зарплаты станочников, что, по мнению главы Роструда, далеко не всегда справедливо.