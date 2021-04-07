Глава ДНР заявил, что Донбасс не хочет войны

Денис Пушилин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Донбасс не хочет и Донбасс не будет начинать войну. Мы за дипломатическое решение, но получится ли, это зависит не только от нас», - заявил глава ДНР.

Пушилин отметил, что с начала текущего года количество боеприпасов, которые украинская армия выпустила по самопровозглашенной Донецкой народной республики, превысило 2,5 тысячи штук. По его словам, количество обстрелов увеличилось почти в два раза.

«Количество техники и личного состава говорит о том, что Украина готова к возобновлению боевых действий», - отметил он.

При этом глава ДНР добавил, что если Киев пойдет в наступление, то самопровозглашенная республика не остановится на своих нынешних границах, а также не исключил привлечения добровольцев в случае активизации боев в Донбассе.