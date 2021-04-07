В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки вакциной Pfizer Фото: REUTERS

В Австралии пожилая женщина умерла через несколько часов после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech.

Как передает телеканал Sky News Australia со ссылкой на местную полицию, 82-летняя женщина умерла в доме престарелых, расположенном в австралийском штате Квинсленд. На данный момент неясно, связана ли смерть с вакцинацией. Как отмечается, женщина имела проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.

По последним данным, к понедельнику, 5 апреля, в Австралии было сделано около 855 тысяч прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

Напомним, ранее случай смерти после вакцинации Pfizer был зафиксирован в Австрии. В конце марта 88-летний мужчина скончался на следующий день после прививки в австрийском округе Хорн. Пенсионер получил вторую инъекцию препарата, и уже ночью ощутил первые осложнения, а на следующий день австриец умер, несмотря на усилия врачей. Связь между прививкой и смертью также не была установлена.