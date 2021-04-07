В Госдуме отреагировали на отказ Zoom сотрудничать с госкомпаниями России

В Государственной думе прокомментировали отказ Zoom сотрудничать с госкомпаниями России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Zoom сотрудничать с российскими государственными компаниями лишний раз напоминает о необходимости развивать отечественные сервисы, заявил глава комитета Государственной думы по информационной безопасности Александр Хинштейн.

Напомним, компания Zoom Video Communications, организующая видеоконференции, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису учреждениям и госкомпаниям России. Позже представитель пресс-службы компании сказал, что эти сведения, скорее всего, "основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе".

- Это еще одно доказательство, что России необходимо семимильными шагами развивать свои IT-компании в каждом сегменте цифровой отрасли касаемо не только системы видеоконференцсвязи - ВКС, но и аудиовизуальных сервисов - АВС, потому в этих сферах сегодня у нас объективно есть сложности, — цитирует Хинштейна РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в сфере ВСК есть хорошие российские наработки, которые не уступают Zoom.