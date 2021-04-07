В Кремле выразили сожаление об ограничениях на использование Zoom в России Фото: REUTERS

В кремле сожалеют по поводу решения об ограничениях пользования Zoom в России, поскольку такой возможности лишаются и государственные вузы. Такое заявление сдала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, конечно, можем выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему вузы лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые», - заявил представитель Кремля, предложив переходить на альтернативы.

Как отметил Песков, «свято место пусто не бывает». По его словам, будут покупать другие услуги, добавив, что в этом сообщении «особо ничего страшного нет».

При этом представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин и администрация главы государства не пользовались Zoom в своей работе, за исключением некоторых многосторонних международных контактов.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам сообщила, что компания ввела запрет своим дистрибуторам продавать доступ к сервису государственных учреждений и госкомпаний в России и СНГ.

В американской компании Zoom Video Communications сообщили, что проверяют появившуюся в прессе заявления. Представитель пресс-службы компании полагает, что эти сведения, скорее всего, «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».