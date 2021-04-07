Умерла Ольга Пашкова, народная артистка России. Фото: сайт Малого театра

Умерла Ольга Пашкова, народная артистка России и актриса Малого театра. Ее не стало сегодня, 7 апреля, на 56-м году жизни, сообщается в среду на официальном сайте Малого театра.

Отмечается, что причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь.

- В Малом театре горе. Сегодня ушла из жизни народная артистка России Ольга Леонидовна Пашкова. Коллектив театра глубоко скорбит. У нас нет слов, чтобы выразить боль утраты. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Леонидовны, - говорится в сообщении коллектива.

О дате и месте прощания с Ольгой Пашковой пресс-служба Малого театра сообщит позже.

Ольга Пашкова – народная артистка России, лауреат премии российского правительства. Она родилась в 1966 году, в 1987-ом закончила Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего ее пригласили в труппу Малого театра. На сцене театра она сыграла несколько десятков ролей.