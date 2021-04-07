Названы регионы, где чаще жалуются на страховщиков и микрокредиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы регионы, жители которых чаще жалуются финансовому омбудсмену на ущемление своих финансовых прав.

Всего за 12 месяцев 2020 года в аппарат уполномоченного поступило более 180 тысяч обращений от российских потребителей.

Чаще всего жалуются на страховые компании и микрофинансовые организации (МФО). В основном обращаются за помощью молодые мужчины, рассказали NEWS.ru в пресс-службе финансового уполномоченного.

Регионы, где чаще жалуются на страховщиков и МФО:

Краснодарский край - 11,3%,

Республика Башкортостан - 5%,

Москва - 3,9%,

Ростовская область - 3,6%,

Нижегородская область - 3,5%,

Московская область - 3,3%,

Республика Татарстан - 3,2%,

Волгоградская область - 3,1%,

Республика Дагестан - 2,8%,

Новосибирская область - 2,7%.

Ранее правозащитник Андрей Гришанов объяснил, могут ли мошенники оформить кредит на человека, заполучив копию его паспорта. эксперт допускает, что подобное развитие ситуации вполне реально, пишет ФАН.