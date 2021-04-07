Южная Корея приостановила вакцинацию AstraZeneca для людей моложе 60 из-за случаев с тромбозом

Южная Корея приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за случаев с тромбозом Фото: REUTERS

Южная Корея приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca среди людей моложе 60. Соответствующие решение было принято на фоне заявлений о случаях с тромбозом.

«Временно приостанавливается идущая вакцинация препаратом AstraZeneca людей младше 60 лет», - говорится в заявлении Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Кроме того, под ограничение попадают сотрудники и медработники детских образовательных учреждений, а также учреждений по уходу за инвалидами.

Напомним, многие страны полностью приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, некоторые сообщили о приостановке использования вакцины для людей в определенном возрасте. В Великобритании уже выявили более 30 случаев тромбозов после вакцинации AstraZeneca, однако медицинский регулятор страны заявил, что преимущества вакцины «перевешивают любые возможные риски». В Нидерландах женщина умерла после прививки данным препаратом. Всего после вакцинации AstraZeneca в этой стране тромбоз и низкое количество тромбоцитов выявили у пяти женщин. Нидерланды решили прекратить использование данного препарата.

Как писал сайт kp.ru, представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией AstraZeneca, однако ВОЗ не нашла доказательств связи.