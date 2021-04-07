В Минэкономразвития назвали основную причину инфляции в России

Минэкономразвития назвал основную причину инфляции в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что основной причиной инфляции в России сейчас является экспорт. Все из-за роста цен на продовольствие в мире.

Он напомним, что Россия является крупным экспортером продовольствия - пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и другого. Поэтому резкий рост мировых цен, произошедший в ноябре-декабре прошлого года, тут же отразился на внутреннем рынке.

- Это был основной канал инфляции, это остается основным каналом инфляции и будет основным каналом инфляции на ближайший год, — заявил Решетников.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что не видят причин для повышения цен на продукты первой необходимости. Ведомство на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. Сейчас министерство оценивает ситуацию со стоимостью продуктов как стабильную.