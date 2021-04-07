Кремль: правительство и Центробанк держат ситуацию с курсом рубля под контролем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Макроэкономическая ситуация в России на сегодняшний день абсолютно стабильна и предсказуема, а некая волатильность курса российской валюты была и раньше. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Кремль не ожидает резкого падения курса рубля из-за ситуации в Донбассе.

«Такая волатильность курса - она, вы знаете, была и раньше, были разные причины - спекулятивного и неспекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом», - заявил представитель Кремля, добавив, что соответствующие ведомства, правительство и Центробанк «держат ситуацию под контролем».

Напомним, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 7 апреля, превысил 78 рублей. В последний раз американская валюта находилась на такой высокой отметке более пяти месяцев назад - 5 ноября 2020 года. В это же время европейская валюта поднялась выше 92 рублей впервые с 1 февраля прошлого года. Как писал сайт kp.ru, накануне стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 62 долларов за баррель, показывая снижение более чем на пять процентов.