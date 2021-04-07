Эксперт РАН рассказал, почему коронавирус не стоит лечить антибиотиками

Эксперт рассказал, почему не стоит лечить ковид антибиотиками Фото: Из архива "КП"

Лечить коронавирус, как и другие инфекционные заболевания, антибиотиками не стоит. Об этом заявил руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антимикробной резистентности, ректор СГМУ Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Он отметил, что такой подход к лечению в некоторых случаях может навредить пациенту.

«Не только COVID-19, но и все вирусные инфекции антибиотиками лечить не нужно, бесполезно и даже вредно, и специалисты об этом говорят уже давно. В последний год проблема обострилась, потому что большой процент больных COVID-19 начинает принимать антибиотики даже на ранней стадии заболевания, причем большинство самостоятельно, без назначения врача», - цитирует эксперта «Российская газета».

Роман Козлов добавил, что чрезмерное употребление антибиотиков способствует развитию инфекций, устойчивых к препаратам. И если любое заболевание лечить такими серьезными препаратами, то уже через 2-3 десятилетия, лекарства перестанут помогать от существующих болезней. Именно поэтом прием антибиотиков необходимо минимизировать.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 8294 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписались из больниц почти 9,5 тысяч пациентов, передает телеканал «360».

Добавим, ранее исследователи сообщили, что каждый третий переболевший коронавирусом человек подвержен нервным расстройствам. Неврологические и даже психологические заболевания выявляют у пациентов спустя примерно полгода после выздоровления, передает Пятый канал.