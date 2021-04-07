Набиуллина призвала отказаться от административного ограничения цен в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости быстрее отказаться от административного ограничения цен в стране. Руководитель регулятора предложила рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам. Об этом она сказала в среду, 7 апреля, в ходе форума Московской биржи.

- Мне кажется, что от административных ограничений цен надо быстрее отказываться. Это искажает ценовые индикаторы в российской экономике, а также дестимулирует развитие производства в стране. Следует присмотреться к демпфирующим механизмам для смягчения волатильности, - отметила Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России объяснила, что демпферы уже зарекомендовали себя в качестве эффективных механизмов на рынке нефтепродуктов. Однако и здесь следует быть аккуратными и не увлекаться данным механизмом, подчеркнула Набиуллина. Важно, чтобы демпфер был понятным и прозрачным для производителей, а также бюджетно нейтральным.

Напомним, в конце минувшего года российские власти объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в государстве. Среди них было заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло отечественного производства.