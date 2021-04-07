Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах РФ, где это необходимо

Дмитрий Песков заявил, российские войска находятся там, где это целесообразно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России находятся в тех регионах страны, где это целесообразно, и продолжат там находиться, пока правительство считает это целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим, — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее Песков заявил, что передвижение российских войск по территории страны не должно вызывать беспокойства других государств, поскольку Россия не представляет угрозу для других стран мира, в том числе для Украины. По словам пресс-секретаря, российские вооруженные силы передвигаются по территории государства в тех направлениях, в которых считают нужным, "для обеспечения надежной безопасности".