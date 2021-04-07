Премьер Баварии заявил о готовности региона приобрести 2,5 млн доз вакцины "Спутника V" Фото: REUTERS

Бавария готова приобрести 2,5 миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае одобрения препарата в Европейском Союзе. Такое заявление сделал премьер-министр региона Маркус Зёдер.

Глава региона уточнил, что власти Баварии подписали предварительный контракт с местной фирмой на поставку вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Европейском Союзе.

«Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках "Спутника"», - заявил премьер, уточнив, что если российский препарат будет зарегистрирован в Евросоюзе, тогда Бавария с помощью фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы.

Напомним, ранее премьер-министр Баварии призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину «Спутник V», указав на то, что в Европе существуют серьезные проблемы с вакцинацией граждан.