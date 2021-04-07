Истребитель ВВС Турции потерпел крушение около города Коньи: погиб пилот

Истребитель ВВС Турции потерпел крушение около города Коньи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 апреля, потерпел крушение истребитель Northrop F-5 Военно-воздушных сил Турции. В результате крушения пилот погиб.

Как передает газета Sabah, инцидент произошел в районе города Коньи. Уточняется, что военная машина потерпела крушения в ходе обучающего полета - истребитель был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Y ld zlar («Турецкие звезды»).

Турецкое минобороны подтвердило крушение истребителя NF-5 и гибель пилота.

«Пилот самолета NF-5 наших ВВС, который потерпел крушение во время тренировочного полета в Конье, погиб», - говорится в сообщении военного ведомства в официальном аккаунте в Twitter.

Соболезнования в связи с гибелью пилота выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, ранее, 29 марта, произошла другая авиакатастрофа. На леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска потерпел крушение вертолет Airbus AS350B33, перевозивший лыжников. Среди пассажиров судна оказался Петер Келлнер, состояние которого Forbes оценивает в 12,7 миллиардов долларов.