Экс-глава наукограда Циолковский арестован по делу о злоупотреблении полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд избрал меру пресечения Сергею Левицкому - бывшему руководителю наукограда Циолковский, который расположен рядом с космодромом Восточный в Амурской области, Сергею Левицкому. Чиновника арестовали на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

- Сергею Левицкому предъявили обвинение по части второй статьи 285 Уголовного кодекса России о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Статья, по которой обвиняют чиновника, предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

По данным следователей, три год назад глава наукограда воспользовался своими должностные полномочия и поручил подготовить документацию для проведения аукциона по строительству снежного городка под конкретную организацию, которая и стала победительницей торгов. Администрация перечислила поставщику около 2,9 миллиона рублей, однако фактическая стоимость работ была значительно ниже. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму в 1,78 миллиона.