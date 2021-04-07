У жителя Чехии нашли розовый танк в ходе оружейной амнистии. Фото: Твиттер чешской полиции Policie ČR

Житель Чехии в рамках оружейной амнистии сообщил правоохранителям о наличии у него розового танка T 34/85 и самоходной артиллерийской установки SD-100. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила в ходе беседы с журналистами, представитель местной полиции Ива Кормошова.

Мужчина держал это вооружение у себя на законных основаниях с 1990-х годов. В ходе оружейной амнистии он засомневался, что танк и артустановка является достаточно охолощенным и не могут быть использованы для стрельбы, поэтому решил обратиться в полицию.

Военную технику полиция оставила у владельца. Фото: Твиттер чешской полиции Policie ČR

- Эксперты тщательно изучили танк и артиллерийскую установку и пришли к выводу, что они недостаточно деактивированы по существующим правилам. Вооружение перевели из категории «безопасный материал» в категорию «запрещенное вооружение», - сообщила представитель полиции.

Несмотря на это, военную технику полиция оставила у владельца, ведь танк и самоходка стояли в него все эти годы в абсолютной безопасности. Мужчина пообещал в ближайшее время довести их деактивацию до правовой нормы.

В Чехии власти регулярно проводят оружейную амнистию, в рамках которой местные жители могут сдать в полицию имеющееся у них нелегально оружие без объяснения его происхождения и без наказания. Очередная оружейная амнистия в стране начала в январе и завершится в конце июля текущего года.