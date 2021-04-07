Эксперты дали советы начинающим инвесторам

Аналитики рассказали, куда вкладывать деньги Фото: Shutterstock

Только за последний месяц число физлиц, имеющих брокерский счет на Московской бирже, выросло на 754,5 тысячи человек. Такой способ заработка набирает все большую популярность. Однако, как себя лучше вести и во что вкладывать сбережения, понимают не все начинающие инвесторы. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева дала советы тем, кто только начинает играть на бирже.

«Начинающему инвестору в первую очередь стоит обратить внимание на такой консервативный продукт, как облигации. Это наименее рискованный инструмент, если грамотно выбрать эмитента. Надежнее всего выбрать облигации федерального займа (ОФЗ), так как у государства самый высокий кредитный рейтинг. Можно выбрать и облигации крупнейших российских компаний. У них купон будет немного выше, чем по ОФЗ, а риски все так же будут минимальными», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом специалист Грошева добавила, что инвестировать деньги таким способом, как правило, не выгодно, иногда даже рискованно. Такой способ подойдет тем, кто готов оставить вклад, минимум, на два-три года.

При этом кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко посоветовал вообще не вкладывать деньги в те институты и инструменты, в которых человек не разбирается. Из-за этого игра на бирже не только не принесет дохода, но и вовсе может привести к разорению.

«Не разбираетесь в финансовых рынках — не вкладывайте все средства в его институты и инструменты, даже если все вокруг это начали делать. Хотя элемент везения и внутреннего чутья никто не отменял, но чаще это работает на относительно коротких позициях», - цитирует эксперта ФАН.