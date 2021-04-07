Минздрав Украины обвинил Порошенко в проблемах с поставками вакцин от COVID-19

Глава Минздрава Украины обвинил Порошенко в проблемах с поставками вакцин от коронавируса
Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко в проблемах с поставками вакцин от коронавирусной инфекции в страну.
Ранее Порошенко раскритиковал качество привезенных в Украину препаратов.
- После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину, — отметил Степанов.
Ранее украинский министр здравоохранения сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза.
В середине марта этого года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пока что не получил от Европейского союза серьезной поддержки в поставках вакцин от коронавирусной инфекции. Он отметил, что у украинских властей нет претензий по этому поводу. Тогда Зеленский добавил, что не видит оснований для уменьшения масштабов вакцинации препаратом AstraZeneca на территории Украины.