Гинцбург: за год миру не создать количество вакцины, нужное для победы над коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже если все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, будут производить вакцину от коронавирусной инфекции, то за год все равно будет выпущено 12-15 процентов от объёма, необходимого для победы над пандемией. Такое заявление сделал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

«Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов … сориентировать сейчас на производство одной вакцины - идеальная картинка - то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15 процентов от того, что необходимо, чтобы победить пандемию», - заявил специалист в ходе заседания комиссии по проблемам соотечественников за пределами России.

Гинцбург отметил, что пандемию коронавируса необходимо победить не в одной отдельно взятой стране, а на всем земном шаре.