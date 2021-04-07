Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава региона покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду, 7 апреля.

«Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию», - говорится в указе главы государства.

Российский лидер назначил временно исполняющим обязанности главы Тувы Владислава Ховалыга.

«Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва», - сказано в документе.

Шолбан Кара-оол возглавлял Республику Тыва с 18 мая 2007 года. При этом в период с 6 апреля по 18 мая 2007 и с 23 мая по 22 сентября 2016 политик был временно исполняющий обязанности главы региона.