Владимир Путин обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию 2019-2020 годов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 8 апреля обсудит с кабинетом министром реализацию посланий Федеральному собранию за 2019-2020 годы.

- 8 апреля 2021 года Владимир Путин проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, — гласит сообщение пресс-службы Кремля.

С докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также руководители Банка России, администрации президента и ОНФ.

Напомним, новое послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей средств массовой информации для присутствия на этом мероприятие, одновременно с этим будет сказано и о месте его проведения.