Причина смерти актрисы Ольги Пашковой: обмануть коварную болезнь не удалось

Умерла Ольга Пашкова, народная артистка России. Фото: сайт Малого театра

Причину смерти актрисы Ольги Пашковой назвали в Государственном академическом Малом театре. Директор учреждения, где служила актриса, рассказала, что виной всему тяжелая болезнь.

Тамара Михайлова поделилась, что проблемы со здоровьем у Пашковой начались еще в августе. Однажды во время репетиции она потеряла сознание.

- Не болела, ничего, а потом выяснилось, что у нее онкология. Мы помогали как могли, но обмануть болезнь не удалось, - рассказала директор Малого театра Пятому каналу.

Несмотря на коварную болезнь, актриса не переставала выходить на сцену и до последнего принимала участие в спектаклях.

За свою жизнь она успела принять участие в десятках постановок: «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович».

Помимо театра она снималась в кино, зрителю она запомнится ролями в картинах «Возвращение Мухтара», «Сказ про Федота-Стрельца», «Вор».

7 апреля Ольги Пашковой не стало. Она умерла на 56-м году жизни. Пока о месте и дате похорон не сообщается.