Российская вакцина для животных защитит от мутаций при передаче коронавируса

Отечественная вакцина от коронавируса для животных защитит от мутаций при передаче между видами Фото: ИВАНОВА Диана

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции для животных сможет защитить от мутаций, возникающий при передаче вируса между видами. Об этом заявил заместитель главы Федерального центра охраны здоровья животных по научно-исследовательской работе и развитию Александр Кононов входе круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

- Думаю, да. Мы можем это гарантировать в отношении той вакцины, которую мы разработали - "Карнивак-Ков", — заявил Кононов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он сообщил, что после регистрации уже получены запросы на производство препарата из Турции, Кореи и стран Евросоюза. Сейчас есть возможность перейти на крупномасштабное производство, но отечественные потребители являются приоритетом, подчеркнул Кононов.

Напомним, 31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных. Также Россельхознадзор раскрыл цену за полный комплект препарата. Ее специально сделали минимальной для доступности вакцины.