Российских легкоатлетов Антюх и Сильнова признали виновными в нарушении антидопинговых правил

Спортсмены отстранены от соревнований на четыре года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские легкоатлеты Наталья Антюх и Андрей Сильнов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и отстранены на четыре года начиная с 7 апреля текущего года. Соответствующее решение принял Международный спортивный арбитраж (CAS).

Все результаты российских спортсменов с лета 2013 года будут аннулированы. Таким образом Сильнова лишат серебра командного чемпионата Европы в Брауншвейге, а Антюх лишится золота чемпионата мира в эстафете.

Антюх завершила карьеру в 2017 году. За время своих выступлений она имела три медали Олимпийских игр. В 2012 году она получила золото в Лондоне на дистанции 400 метров с барьерами, а в 2004 году выигрывала серебряную и бронзовую награды в эстафете и личном старте в Афинах.

Сильнов также является олимпийским чемпионом. Он выиграл золото в 2008 году в Пекине. На его счету также золото чемпионата Европы и две медали чемпионата мира.

Как писал сайт kp.ru, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) включила в пул допинг-тестирования семь российских спортсменов, среди которых Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба).