Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Над Баренцевым морем российский истребитель перехватил норвежский самолет Фото: Анна МАРТЫНОВА

Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе России самолет-разведчик ВВС Норвегии, после чего последний развернулся. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

- Седьмого апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, — гласит текст сообщения.

Российский экипаж сообщил, что это был радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии.

В начале марта Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что российский истребитель Су-27 перехватил два самолетов над Балтийским морем. Пилоты истребителя определили иностранные самолеты как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, после чего сопроводили их над акваторией Балтийского моря.