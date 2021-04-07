Москвичка умерла во время подтяжки лица после укола лидокаина Фото: Архив "КП"

51-летняя москвичка скончалась в салоне красоты во время процедуры по подтяжке лица. Трагедия произошла в подмосковном городе Луховицы.

Как стало известно сайту mk.ru, в начале марта женщина обратилась в салон красоты, чтобы провести процедуру подтяжки. Год назад она обращалась в салон для проведения лифтинг-процедур и осталась очень довольна.

Процедура была согласована с врачом-хирургом, который приезжал в салон при необходимости.

В тот день все было готово к процедуре. Перед началом манипуляции врач поинтересовался состоянием пациентки и наличием аллергических реакций. Получив разрешение на все процедуры, врач сделал инъекции анестетическим препаратом лидокаин в околоушную область, а примерно через минуту у пациентки случился приступ эпилепсии.

Пока врач проводил реанимационные мероприятия, на помощь спешила карета скорой помощи, но спасти женщину не удалось.

Ее супруг, который ждал на улице, после рассказал, что всю дорогу в салон жене было плохо, ее тошнило и рвало. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что перед входом в салон клиентка поласкала рот какой-то зеленой жидкостью

- Следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине при оказании косметологической услуги (ч.1 ст. 109 УК РФ), - рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Эксперты указали, что причина смерти женщины- отравление анестетиком — лидокаином.

Погибшая работала страховым агентом, у нее остались муж и двое детей.

Ранее в Санкт-Петербурге во время операции по круговой подтяжке лица и блефаропластике скончалась 62-летняя София Снигирева, известный врач-педиатр. Процедуру проводил ее знакомый врач.