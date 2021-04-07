Депутат Огуль прокомментировал предложение маркировать фастфуд предупреждениями

В Госдуме оценили предложение маркировать фастфуд предупреждениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит ли маркировать продукты категории фастфуда предупреждениями о вреде такой еды для здоровья, должны решать специалисты профильных ведомств, к примеру, Роспотребнадзора. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Все это очень индивидуально, нужно, чтобы такое решение принимали специалисты: Роспотребнадзор, медицинские работники... Самым авторитетным в данном случае будет мнение специалистов», — цитирует депутата RT.

При этом Леонид Огуль добавил, что сейчас в России, в целом, очень высокий ритм жизни, поэтому приходится сокращать время на прием пищи или сон. И специалистам следует обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила маркировать фастфуд, чтобы покупатели понимали, что такая еда вредна для здоровья, перелает телеканал «360».

Также ранее общественники предложили ограничить в России рекламу фастфуда, объяснив инициативу тем, что регулярное употребление такой еды может негативно сказаться на здоровье, передает ОТР.